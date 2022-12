Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o bolsonarista George Washington Souza, 54, suspeito de envolvimento na tentativa de explodir uma bomba na área próxima ao Aeroporto de Brasília, afirmou à polícia que contou com um auxílio de Alan Diego dos Santos Rodrigues na execução do plano terrorista. Alan é morador de Comodoro (a 644 km de Cuiabá) e é considerado foragido.

As informações são do Portal UOL. George Washington foi preso no último sábado (24) e transferido nesta segunda-feira (25) para o Complexo Penitenciário da Papuda, também em Brasília. A participação de Alan, contudo, foi relatada por Washington aos policiais que o prenderam, diz o UOL.

Segundo depoimento dos agentes, Washington foi ao acampamento bolsonarista no QG do Exército na sexta (23) e deixou o artefato “já preparado” com Alan. O explosivo foi instalado em um caminhão de combustível carregado com 60 mil litros de querosene de aviação.

Rodrigues trabalhou por cerca de ano como taxista em Comodoro, mas não aparece no ponto de táxi há 8 meses, relata o colunista Chico Alves, do UOL. Um amigo do suspeito disse à coluna que Alan “não tem dinheiro nem pra comprar um revólver”.

"Ele era Bolsonaro, mas não lembro que tenha feito nenhum comentário mais agressivo antes. Usaram ele". Alan foi candidato a vereador em 2018 pelo PSD, porém não conseguiu se eleger.

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse que “vai prender qualquer pessoa que atente contra o Estado Democrático de Direito, com ameaças e, agora, com bombas''.

“Não permitiremos, em Brasília, esse tipo de manifestação que atente contra vidas, o direito de ir e vir das pessoas ou mesmo patrimônios”.

No sábado, o futuro Ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu em seu Twitter que os graves acontecimentos em Brasília “comprovam que os tais acampamentos “patriotas” viraram incubadoras de terroristas” e afirmou que não haverá “pacto político possível” e “nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores”.