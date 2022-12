O engavetamento envolvendo uma carreta Scania branca, um Renault Captur marrom e um Fiat Strada branco foi, há pouco, na BR-163, sentido Sorriso. Não houve feridos. A versão inicialmente apurada é que todos trafegavam no mesmo sentido no momento da colisão, quando um quarto veículo fechou o Captur, causando o acidente e foi embora do local.

De acordo com informações do site Só Noticias, a dinâmica do acidente passa a ser investigada pela Polícia Rodoviária Federal. A carreta teve a lateral dianteira direita danificada, o Captur teve a frente e a traseira danificadas e a Strada teve danos na traseira.