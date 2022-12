Policiais civis da Delegacia de Marcelândia, na região norte do estado, recuperaram nesta terça-feira (27.12) objetos e dinheiro furtados de duas propriedades rurais do município e identificaram os autores do crime.

Os furtos foram registados na noite de domingo, 25 de dezembro, quando as casas das vítimas foram invadidas e do local foram levados objetos como capacete de motocicleta, calculadora científica, acessórios de smartphone e dinheiro.

Após diversas diligências para esclarecer o crime, os investigadores conseguiram identificar o casal responsável pelos furtos e recuperar parte dos objetos subtraídos, além de R$ 11,2 mil. O casal foi conduzido à delegacia e ouvido. Um inquérito foi instaurado para esclarecer o crime e responsabilizar criminalmente os autores.