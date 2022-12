A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira (26.12), em Sorriso, a arma de fogo utilizada em uma ocorrência registrada na noite de Natal, que culminou com o segurança de uma boate gravemente ferido.

De acordo com o delegado Eugênio Rudy Junior, responsável pelas investigações, desde a segunda-feira a delegacia aguardava a apresentação do envolvido no crime. “Advogados informaram que fariam a apresentação dele, pois entendemos que seria necessário, assim como também a apresentação da arma de fogo utilizada na prática criminosa”, explicou.

Na manhã desta terça-feira (27.12), o investigado se apresentou na Delegacia de Sorriso, acompanhado de um advogado.

Crime

No último sábado, 4 de dezembro, véspera de Natal, um segurança foi baleado na frente de uma boate, no bairro Centro Sul, em Sorriso. A vítima perdeu muito sangue e foi socorrida a um hospital da cidade. Conforme a investigação, a vítima foi alvejada na perna esquerda.

Os investigadores da Divisão de Homicídios realizaram diligências para esclarecer os fatos e identificaram os envolvidos, assim como o veículo utilizado na fuga.

O segurança da boate, em virtude da lesão sofrida, permanece hospitalizado e ainda não foi ouvido.