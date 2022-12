Circuito interno de segurança de uma mercearia registrou o exato momento em que o proprietário, de 74 anos, reage ao assalto e bate na arma de um dos criminosos. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (26), no bairro Jardim Petrópolis em Nobres (146 km a médio-norte de Cuiabá). Apesar da ação do idoso, a dupla conseguiu fugir levando 4 garrafas de vinho.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 16h40 para atender uma ocorrência de assalto em estabelecimento comercial. Ao chegar no local, o proprietário relatou que dois homens com capacete na cabeça entraram na mercearia e um deles pegou 4 garrafas de vinho. Porém, no momento de efetuar o pagamento, anunciou o assalto apontando a arma em sua direção.

Indignado com a situação, o idoso reagiu batendo na arma de um dos suspeitos, enquanto ele passava as mercadorias para o comparsa que estava do lado de fora. Nas imagens é possível ver que o comerciante tenta evitar que os criminosos fujam, mas um deles atira e todos conseguem escapar.

Os policiais realizaram rondas em busca dos criminosos, mas sem êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: