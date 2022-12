A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu recuperar um veículo roubado na noite de ontem (27) no centro de Terra Nova do Norte. A vítima relatou que havia acabado de estacionar em frente à residência de sua namorada, quando foi surpreendido por um homem armado com uma espingarda calibre 12, que anunciou o roubo.

O suspeito estava como garupa em uma moto, pilotada pelo cúmplice. Ele rendeu a vítima e tomou posse do Fiat Strada Freedom 13cs, cor branca. Diante das informações repassadas, os policiais iniciaram as buscas aos suspeitos e após alguns minutos foi visualizado um veiculo na estrada do aeroporto.

Ao perceber a presença da viatura, os suspeitos aceleram e tentaram fugir, mas diante do acompanhamento polícial, acabaram por abandonar o veículo e adentraram uma região de mata. Foi realizada busca na localidade, porém, devido a região ser de mata fechada, não foi possível localiza-los. O veículo foi recolhido para ser entregue ao proprietário.