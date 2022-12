Policiais militares do 11º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (27.12), em Sinop, duas mulheres, de 20 e 23 anos, por constituir organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Com elas, foram apreendidas porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 8,2 mil em dinheiro, proveniente do tráfico de entorpecentes.

Por volta de 14h30, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu informações sobre duas mulheres que estariam comercializando entorpecentes, no bairro São Cristóvão. Segundo a denúncia, as suspeitas utilizavam uma motocicleta de cor preta para cometer os delitos. De imediato, os policiais militares iniciaram diligências pela região e encontraram a dupla.

Foi iniciado procedimento de abordagem e revista em uma bolsa, transportada por uma das suspeitas, sendo encontrada uma porção grande e outras pequenas de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 8.275,00 em dinheiro.

Questionadas sobre o material, elas confessaram que estavam traficando drogas. Além disso, afirmaram que o dinheiro encontrado seria do recolhimento feito em alguns pontos de comércio ilícito de entorpecentes da cidade de Sinop.

Diante dos fatos, as suspeitas receberam voz de prisão pelos crimes citados e foram encaminhadas para a Delegacia, junto com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.