Um porco-do-mato foi flagrado passeando tranquilamente em algumas lojas da avenida Colonizador, em Colíder, na tarde desta quarta-feira (28). O animal chegou até a ser confundido com cachorro por alguns olhares menos atentos. Chegou a adentrar em uma loja de auto-peças e quase esbarrou em um homem na calçada.

Quando ele foi para os fundos de um barracão, os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate do animal, que por sorte não foi atacado por nenhum cachorro. Os bombeiros capturaram o animal silvestre e soltaram em área de mata, longe da cidade.

Saiba mais:

O caititu (nome científico: Pecari tajacu, Tayassu tajacu ou Dicotyles tajacu) também conhecido por caitatu, taititu, cateto, tateto, pecari, porco-do-mato e patira, é um mamífero artiodáctilo.

Quando adultos, medem de 75 a 100 centímetros de comprimento e aproximadamente 45 centímetros de altura. O peso varia de 14 a 30 quilos. A espécie apresenta uma cauda vestigial e um focinho alongado com disco móvel terminal, patas curtas e delgadas e pés pequenos proporcionalmente ao resto do corpo.

As patas dianteiras possuem quatro dígitos, sendo dois destes funcionais e as traseiras possuem um dos dígitos não funcional. A espécie possui 38 dentes, sendo os caninos superiores os que mais se destacam. A pelagem é longa e áspera, geralmente de tonalidade cinza mesclada de preto, com uma faixa de pelos brancos ao redor do pescoço que dá o aspecto de um colar.

Sua alimentação se compõe de raízes, tubérculos e sementes, visto que a disponibilidade de frutos e folhas depende de um regime de chuvas.