A Polícia Civil confirmou que a vítima não prestou boletim de ocorrência e, segundo a defesa, isso se deve ao fato de que irão fazer uma representação criminal a partir do dia 6 de janeiro, quando o exame do corpo de delito deve ser finalizado. "Ele está com medo. Está abalado psicologicamente e machucado, com cortes no rosto e várias escoriações no ombro, e uma suspeita de fratura na clavícula", afirmou a advogada.