Houve alagamentos em bairros como Tijucal, Residencial Coxipó, São João Del Rey e Jardim Fortaleza

A forte chuva que caiu em Cuiabá na tarde dessa quarta-feira (28) causou prejuízo e transtornos em alguns bairros. Vídeos que circulam na internet mostram ruas alagadas, casas invadidas e até uma caminhonete que ficou presa após ser arrastada pela enxurrada no viaduto Valter Rabello, na região do Bairro Tijucal.

Ainda no Tijucal, uma rua ficou completamente alagada e as pessoas tiveram que ser socorridas por uma canoa. Nas imagens é possível ver que a água quase chega ao joelho das pessoas. "Rua Tijucal, 406. Para andar aqui você tem que andar de barco, senão você não anda. [Olha] onde a água está batendo", diz a mulher.

Conforme informações apuradas pelo MidiaNews, outras ruas do bairro também ficaram alagadas. O Corpo de Bombeiros está no local auxiliando no resgate. Por enquanto, não há registro de feridos. De acordo com a assessoria da corporação, também há registro nos bairros São João Del Rey, Jardim Fortaleza e Residencial Coxipó.

Também houve alagamento em ruas e bairros de Várzea Grande.

Outro caso

Ainda na tarde dessa quarta-feira, o motorista de uma Toyota Hilux foi arrastado pela enxurrada e ficou com o veículo preso no Viaduto Walter Rabello, no Bairro Tijucal. A cena foi filmada por pessoas que passavam pelo local. Nas primeiras imagens, a caminhonete vai sendo puxada para dentro do viaduto, enquanto aos poucos afunda na água enlameada. Em outro vídeo, o motorista aparece já em cima do capô.

As testemunhas pedem que ele se acalme e permaneça no topo da caminhonete, pois já teriam acionado o Corpo de Bombeiros.