Um homem, identificado como Adelar, morreu após trocar tiros com a polícia, nesta quarta-feira (28), no município de Novo Mundo (812 km de Cuiabá). Apontado como um dos suspeitos de roubar uma fazenda durante a noite do último sábado (24), em Guarantã do Norte, o homem estava com o comparsa em um hotel.

O segundo suspeito não reagiu e foi preso pelos policiais no local. Segundo informações da Polícia Militar, os homens invadiram a fazenda e fizeram toda a família de refém. Enquanto um dos suspeitos carregava alguns bens e armas, o outro proferia ameaças às vítimas, incluindo crianças que também estavam na fazenda.

Durante toda a ação, o suspeito apontou uma arma de fogo na direção das vítimas. Na ocasião, a dupla levou R$ 800 em dinheiro, diversos celulares, cartões de crédito, senhas de contas bancárias e ainda obrigou algumas das pessoas feitas de refém a realizarem diversas transferências via PIX.

Ao todo foram transferidos R$ 5 mil para os suspeitos. Antes de fugirem do local, os homens amarraram todas as vítimas dentro da casa. Em depoimento, um dos familiares afirmou que conhecia um dos suspeitos, pois já chegou a trabalhar para as vítimas durante quatro meses e depois abandonou o serviço.

O homem ainda ameaçou a vítima de morte caso comunicasse para a Polícia a sua identidade. Após denúncia anônima, os suspeitos foram localizados em um hotel, no município de Novo Mundo. No momento da abordagem, um dos suspeitos obedeceu às ordens dos policiais e se entregou.