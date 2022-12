Suspeito foi preso em flagrante, entrando com o veículo em uma casa, por crime de receptação

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT teve uma das motocicletas de sua frota recuperada na tarde desta quarta-feira (28) pela Polícia Militar, por meio de um sistema de rastreamento. A moto Honda Biz havia sido furtada na madrugada de segunda-feira (26).

O módulo de rastreamento que auxiliou na busca do veículo faz parte do sistema oferecido pelo sistema Gestão Total de Frota (GTF), contratada pelo município, que disponibilizou as informações de localização para que a PM chegasse até a moto.

“Neste caso, o veículo tinha o GPRS [Serviço de Rádio de Pacote Geral], que através de localizações transmitidas via satélite capta de onde vem o sinal, grava as informações apontando a localização”, explica o coordenador de rastreamento Kleyton Ribeiro.

A motocicleta foi encontrada em uma casa no bairro Rio Verde, no qual o suspeito foi flagrado entrando na residência com o veículo. Ele negou ter praticado o furto da moto, mas foi detido por crime de receptação. Na casa também foram encontradas uma espingarda calibre 28 com 11 munições.

De acordo com o coordenador de rastreamento, o sistema GTF tem proporcionado segurança e economia para órgãos públicos e empresas privadas, como no caso da Prefeitura de Lucas do Rio Verde que contratou os serviços por meio de licitação, no qual os gestores passam por capacitação para usar o sistema em sua totalidade.

“O nosso sistema de rastreamento oferece mais segurança para o gestor, que pode acompanhar pelo diário de bordo horas extras, infrações de trânsito, excesso de velocidade, monitoramento do trajeto percorrido de toda a frota e ainda aciona mecanismos que atuam na localização ou até mesmo o bloqueio do veículo”, explica Kleyton ao ressaltar a dinâmica do sistema integrado que oferece relatórios com informações sobre custos com abastecimento, manutenção de peças e multas, que geram mais consciência sobre os gastos e reduz as despesas.

O Sistema GTF - O Sistema de Gestão Total de Frotas é um serviço de soluções tecnológicas para órgãos públicos e empresas privadas. Com atuação em oito estados do país, em Mato Grosso nove cidades contam com o gerenciamento integrado com módulos de rastreamento, abastecimento, manutenção veicular e locação que contempla a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, por meio do projeto Aprimora, que busca implementar o plano de controle interno de gestão de frotas e gestão financeira da instituição.