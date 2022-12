A dupla foi detida na tarde desta quinta-feira (29) no município de Carlinda em posse de produto entorpecente. Caso registrado após denuncia anônima de que a suspeita havia escondido parte do produto aos fundos de um estabelecimento comercial, na área central do município.



Conforme registro da Polícia Militar, a denuncia apontava que a mulher havia saído do bar e escondido uma bolsa com drogas em uma moita. No local os militares realizaram buscas e encontraram a bolso com três porções médias de substância análoga a maconha. Foi realizada então uma abordagem em todos os presentes no bar e nada ilícito foi encontrado.



Já em buscas no estabelecimento foram localizadas 19 porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Um jovem foi apontado como proprietário dos produtos entorpecentes, informando os militares de que este jovem fazia o comércio noturno destes produtos.



Diante os fatos o jovem de 19 anos e a mulher de 28, foram detidos, os produtos apreendidos e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.