O final de semana com o feriado de réveillon altera o tráfego da BR-163/MT desde sexta-feira (30.12.2022), quando os veículos leves, como automóveis e motocicletas utilizados para viagens começam a ocupar o lugar dos veículos de carga, que tendem a diminuir no trecho sob concessão da Rota do Oeste durante o período. No primeiro dia útil do novo ano (02) o volume de veículos leves esperado é 84% maior do que em uma segunda-feira comum.

A Rota do Oeste estima que, entre sexta e segunda-feira (30 a 02), o tráfego de automóveis só será menor do que o habitual durante o último dia de 2022. Já na sexta-feira o fluxo de veículos leves sobe em 46% com relação aos dias sem feriado. O movimento volta a se intensificar no domingo, com um aumento razoável (14%) e na segunda-feira a rodovia deve receber 84% a mais de veículos leves do que em datas comuns. A expectativa é de um aumento ainda maior do que o registrado para o feriado de Natal.

A redução do movimento de veículos de carga também deve ser ainda mais marcante no fim de semana de réveillon do que o previsto no feriado anterior, chegando a 66% menos caminhões e carretas na rodovia na véspera do ano novo (31) do que em sábados habituais. Na sexta-feira (30) e domingo (01) o tráfego dos pesados também é reduzido naturalmente, como ocorre durante os feriados prolongados e comemorativos. Porém, nessas datas a diferença é mais amena com queda de 14% e 27% com relação ao dia anterior, respectivamente. Já no primeiro dia útil do ano os gigantes voltam com força total e o aumento pode chegar a 155% na segunda-feira (02) em relação ao fim de semana.

Apesar da previsão de queda significativa de veículos de carga rodando no trecho da BR-163 sob concessão da Rota do Oeste, a Concessionária ressalta que o tráfego na rodovia é intenso em todos os dias do ano e cuidados devem ser redobrados. O alerta é estendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que não prevê restrição de tráfego durante o feriado de réveillon.

A gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Nathane, chama a atenção principalmente de motociclistas, que estiveram presentes em 60% dos acidentes com vítima na BR-163/MT durante o feriado de Natal. “Os motociclistas têm maior propensão de se ferirem em caso de acidente por conta do veículo utilizado, portanto devem estar ainda mais atentos ao tráfego e à própria segurança. É preciso ainda alertar para que os usuários não conduzam veículos para os quais não estão habilitados e respeitem as leis de trânsito e a sinalização”, esclareceu a gerente. O uso dos equipamentos de proteção, como capacete com a viseira fechada e calçados adequados são essenciais durante a viagem para amenizar a gravidade em caso de acidente.

A revisão veicular antes de viajar também é fortemente recomendada pela Concessionária Rota do Oeste. Com um aumento de 3% no tráfego no final de semana de Natal com relação ao mesmo feriado do ano passado, as equipes operacionais prestaram socorro a 76 veículos com pane a mais do que no mesmo período de 2021.

Se precisar, chame a Rota – A Concessionária Rota do Oeste está presente nos 850 quilômetros da BR-163 entre Itiquira e Sinop por meio dos mais de 600 funcionários do setor operacional. Em todo o trecho sob concessão, a empresa presta total apoio aos usuários com necessidades médicas ou mecânicas, além do Sistema de Atendimento ao Usuário estruturado nas 18 bases SAU.

O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.