Uma bebedeira que durou mais de um dia terminou com uma ocorrência grave envolvendo dois homens que acabaram discutindo e um deles jogando gasolina em seu vizinho e ateando fogo. O fato aconteceu na noite de ontem na cidade de Aripuanã, MT, e a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar que foi acionada para se deslocar até o hospital da cidade.

A vítima, Jose Da Silva Lima, de 43 anos, depois de receber cuidados médicos relatou aos policiais que seu vizinho Paulo Sergio Fernandes, de 51 anos, foi o autor do crime. A PM se deslocou até o endereço do suspeito onde somente foi encontrada a tia dele, que disse aos policiais que Paulo Sergio fugiu da casa não informando para onde iria.

Testemunha do crime, ela contou a guarnição que os dois estavam bebendo desde o dia anterior, e que iniciou uma discussão entre vítima e suspeito. Ela relata que Paulo saiu e que depois retornou com uma quantidade de gasolina e colocou em um balde e jogou no senhor Jose, e depois ateou fogo.



Rapidamente o fogo tomou conta do corpo da vítima e que alguém ajudou a apagar utilizando uma toalha. Bastante ferida a vítima foi levada para o hospital. Conforme a equipe médica, o fogo atingiu quase todo corpo do senhor Jose e será necessária uma transferência para outra cidade devido a gravidade das queimaduras.

A Polícia Militar realizou rondas, mas até o fechamento desta matéria o agressor não havia sido localizado e preso.

O caso será acompanhado pela delegacia de polícia.