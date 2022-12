Um homem ficou gravemente ferido, na tarde de sexta-feira (30), em um acidente no cruzamento da avenida dos Pinheiros com a rua Colonizador Enio Pepino, no setor industrial. A vítima pilotava uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, que foi atingida por um caminhão.

Testemunhas relataram que o motociclista trafegava na BR-163 e fez uma manobra para entrar na avenida dos Pinheiros, quando houve a colisão com o caminhão pertencente a uma empresa de transportes. A versão que passa a ser investigada é de que o veículo tenha atravessado na frente da moto.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a BR-163 estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. O homem recebeu oxigênio, foi imobilizado e encaminhado para o hospital regional.

A vítima foi arrastada pelo caminhão e sofreu vários ferimentos, inclusive na cabeça. O motorista do caminhão não ficou ferido e foi conduzido pela Polícia Militar para a delegacia, onde prestará esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente.