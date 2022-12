Um homem de 28 anos, que não teve seu nome divulgado, foi esfaqueado após uma discussão com um colega do alojamento onde mora, na madrugada deste sábado (31), em Querência. O responsável pela tentativa de homicídio até o momento não foi localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 02h20 por uma equipe médica informando que um homem ferido por arma branca teria dado entrada na unidade. Ao chegar no local, a vítima, que já estava recebendo atendimento, relatou que após discutir por motivo fútil com um colega de seu alojamento foi surpreendido pelas costas com o suspeito lhe desferindo diversas facadas.

Segundo ele, após cometer o crime o homem fugiu e ele foi socorrido por outros colegas que escutaram seus gritos por socorro. Diante das informações os policiais se deslocaram até o local do crime com intuito de localizar o suspeito, mas sem êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.