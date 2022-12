Uma garota de programa destruiu o carro de uma 'colega de profissão' durante um surto motivado, supostamente, por inveja. O caso foi registrado na madrugada deste sábado, 31 de dezembro, por volta das 4h, em uma boate no Setor Industrial de Sinop.

Conforme o relato policial, as mulheres estavam na boate Club 212, onde trabalham, quando começaram a discutir. A vítima relatou que é digital influencer e, por isso, tem tido mais sucesso na hora de atrair clientes, o que causou inveja na rival.

Revoltada, a suspeita pegou uma faca e furou os pneus do carro da vítima. Ela ainda teria quebrado o vidro lateral e feito riscos no veículo, além de danificar o celular da vítima. Após o surto, a mulher foi embora e deixou a vítima no prejuízo. Os policiais até chegaram a fazer rondas na região em busca da suspeita, mas não conseguiram encontrá-la.

O caso será investigado pela Polícia Civil.