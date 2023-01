Duas pessoas morreram em um acidente na MT-251, na noite de Réveillon. Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 20h no KM 5 da estrada que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. As vítimas foram identificadas como Ailton Elias Ferreiras e Algisa Ferreira de Oliveira Marques.

Ambos estavam em uma motocicleta quando a tragédia aconteceu. Eles colidiram com veículo da marca Land Rover, conduzido pelo advogado Bruno Devesa Cintra. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. Pelas fotos registradas no local do acidente, é possível perceber que as vítimas foram arremessadas da motocicleta e caíram metros à frente.

Já o carro só conseguiu parar a uma certa distância de onde os corpos foram encontrados. A Polícia Civil, por outro lado, confirmou que Bruno passou pelo teste do bafômetro e não estava dirigindo sob efeito de álcool no momento da colisão.

Autoridades da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Delatran) estiveram no local e investigarão o caso.