Além da prisão em flagrante, contra ele foi cumprido um mandado pelo crime de estupro de vulnerável

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (30.12), em Primavera do Leste, por extorsão contra uma profissional do sexo. O criminoso ainda a forçou a manter relação sexual e a ameaçou de morte caso não fizesse o que pedia.

A vítima procurou a Delegacia de Primavera do Leste e relatou que tem uma página em um aplicativo e começou a conversar com a pessoa que se identificava como ‘sinistro’ e foi forçada a manter relação sexual e a extorquiu. Ele a obrigou a entregar 500,00 no dia 28 de dezembro.

Nesta sexta-feira, o criminoso a ameaçou novamente para que entregasse mais 500,00 reais, caso contrário, a mataria.

Uma equipe da Polícia Civil foi ao endereço do suspeito, no bairro Poncho Verde 2 e durante a entrevista, ele negou os fatos. Porém, em um celular dele apresentado por um familiar foi possível ver as mensagens da vítima informando que mandaria o dinheiro. Diante da informação, ele foi detido em flagrante e conduzido ao plantão da delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.

O criminoso foi autuado pelo crime de extorsão. Contra ele, os policiais localizaram e deram cumprimento a um mandado de prisão, expedido em 2018, pelo juízo da comarca local pelo crime de estupro de vulnerável.