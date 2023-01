O incêndio em uma conveniência e mercearia foi, esta manhã, na rua Paulo Pan esquina com rua 3, no bairro Jardim Boa Esperança. Com ajuda de vizinhos, os proprietários conseguiram salvar alguns freezers e outros produtos, antes das chamas se alastrarem e tomarem conta de praticamente toda a empresa.

O Corpo de Bombeiros fez o combate e constatou fogos de artifícios explodindo no interior do imóvel, devido ao fogo. Eles evitaram que se alastrasse para imóveis vizinhos.

As chamas passaram de 5 metros de altura, danificando paredes de alvenaria, teto, portas, rede elétrica, máquinas, alimentos, bebidas e demais produtos.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. Não houve feridos.