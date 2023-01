Uma jovem, 25 anos, ficou com ferimentos na testa após uma briga de casal. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (1º.01), no município de Canarana. Conforme ocorrência, quando os policiais chegaram na residência do casal, a jovem disse que discutiu com o marido, pois estava com ciúme das ligações que o companheiro estava recebendo da ex-mulher.

Segundo o homem, a esposa estava embriagada e por ciúme arremessou um prato em seu rosto e acabou escorregando e batendo a cabeça. Já a jovem, disse que o companheiro ficou com raiva e jogou de volta o prato nela e acabou causando um ferimento na testa.

Diante da situação, a jovem foi levada para o Pronto-Socorro da cidade, pois necessitava suturar o ferimento. Indagada pelos policiais se desejava representar contra o marido, ela disse que não e seria só uma discussão devido à bebedeira.