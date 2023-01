Um motociclista identificado como Diogo Vinicius dos Santos Caetano, 19 anos, morreu após sofrer um acidente entre uma motocicleta Honda CG Titan de cor prata e um veículo GM prisma de cor branca na manhã deste domingo (1º), por volta das 11h10 no cruzamento da Rua das Amêndoas com Rua das Sete Copas, bairro Res. Buritis em Nova Mutum/MT.

Segundo informações da motorista do prisma, a mesma relatou que seguia pela Rua das Sete Copas, sentido Centro, e a moto pela Rua das amêndoas, o mesmo cruzou na frente do carro na qual a mesma conduzia com crianças, ocasionando o acidente.



O Corpo de bombeiros esteve no local e encaminhou o motociclista em estado grave ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro. Fomos informados que ele não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito na unidade hospitalar.



A PM este no local colhendo informações para confeccionar o boletim de acidente.