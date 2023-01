Um homem de 52 anos, que não teve seu nome divulgado, foi preso por lesão corporal e estupro na noite de segunda-feira (2), no bairro Vinte e Três de Setembro, em Várzea Grande. Os crimes aconteceram após o homem agredir a vítima, uma garota de programa que exigia o uso de preservativo na relação sexual.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) por volta das 19h40 para atender uma denúncia no motel. Ao chegar no local, a mulher relatou que foi para o motel com o "cliente e, antes de iniciar a relação sexual, pediu para que ele colocasse preservativo, o que o deixou revoltado.

Diante da insistência da profissional, o homem se alterou, quebrou uma garrafa de bebida e agrediu a vítima. Ela tinha ferimentos por todo o corpo. O homem fugiu em seguida, mas voltou ao estabelecimento. Nesse momento, foi interrogado pela polícia e deu sua versão dos fatos.

Questionado, o suspeito relatou que a confusão se deu após ela alterar o valor do pagamento, que já teria sido combinado e que ela mesma causou os ferimentos. Disse ainda que, ao sair do estabelecimento, deixou o valor de R$ 500 na recepção referente ao programa. O valor foi confirmado por um dos funcionários.

O homem foi encaminhado a delegacia para providências que o caso requer.