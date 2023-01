Um acidente entre veículos de carga, ocorrido na manhã desta terça-feira (3), na BR-163, em Sinop, deixou dois feridos. Informações da concessionária Rota do Oeste são de que houve uma colisão transversal entre um caminhão Volvo, que transportava cerveja, e uma carreta Volkswagen.

As duas vítimas eram ocupantes do primeiro veículo. Eles foram encaminhados a uma unidade de saúde com ferimentos leves. Já os ocupantes da carreta não sofreram nenhum ferimento Uma pessoa que trafegava pela rodovia filmou o estado do caminhão após o acidente.

Nas imagens é possível ver que a cabine do veículo ficou severamente danificada, e acabou vazando óleo na pista. Diante disso, a rodovia foi totalmente interditada por algumas horas, para remoção do veículo e limpeza da pista, e já se encontra liberada.

O acidente será investigado.