Vários peixes mortos foram vistos boiando na lagoa do Parque das Águas, nesta terça-feira (3), no Centro Político Administrativo em Cuiabá. Os registros foram feitos por moradores que costumam frequentar a praça, o que chamou atenção. A empresa responsável pela gestão do local informou que estuda medidas para aumentar a oxigenação no lago, com objetivo de diminuir o índice de mortalidade.