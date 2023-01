Policiais da Força Tática de Juína que realizavam patrulhamento na tarde de terça-feira dia 03, abordaram um Fiat Uno de cor azul no bairro Padre Duílio e ao fazer uma checagem do veículo no sistema Ciosp/web, ficou constatado que os dados repassados pelo condutor, seria de um veículo da cidade de Pontes e Lacerda.

Ao ser questionado, o condutor afirmou ter comprado o veículo no município de Castanheira e disse não saber que se tratava de um veículo adulterado.

O Sargento PM Trouy, disse que na data do dia 02 de janeiro, a polícia foi informada que no distrito de Fontanillas, havia um veículo com as mesmas características do que foi abordado na tarde de hoje no bairro Padre Duílio com várias pessoas cometendo furtos e efetuando disparos com armas de fogo, sendo deslocado duas viaturas até o distrito, porém, sem êxito em localizar o veículo e seus ocupantes.

O suspeito realmente confirmou aos policiais que esteve no distrito de Fontanillas com alguns amigos, entretanto, negou qualquer fato de natureza criminosa, todavia, os policiais efetuaram uma checagem em nome do condutor e encontraram três passagens sendo duas por crime de furto registrada no município de Juína e outra em Brasnorte por oferecer bebidas alcoólicas a menores.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio da delegacia de polícia, o condutor foi liberado e deverá responder em liberdade.