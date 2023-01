Um barco com três tripulantes virou no rio Teles Pires, em Santa Rita do Trivelato, na manhã de segunda-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros da 5ª CIBM de Nova Mutum, a corporação segue nas buscas por uma das vítimas, desaparecida no rio.

Um dos tripulantes, identificado como Silvano Luiz de Abreu, 48 anos, estava com mais dois amigos pescando, segundo o site powermix a embarcação veio a naufragar no ponto de partida. Os três tripulantes saltaram do barco e começaram a nadar para a margem do rio, porém Silvano não conseguiu sair.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fez buscas na segunda-feira e terça. Os trabalhos foram retomados nesta quarta-feira (4), pela manhã.