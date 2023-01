Homem de 37 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio, no terminal rodoviário de Nobres (146 km ao médio-norte de Cuiabá), na noite de terça-feira (3). Polícia Militar saiu em rondas e conseguiu prender dois autores do crime durante fuga na MT-241.

De acordo com as informações apuradas pelo , passava das 20h quando a polícia foi acionada via 190 para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rodoviária da cidade. Segundo os populares, os suspeitos do crime fugiram em um Celta branco 4 portas. Enquanto uma equipe atendia a ocorrência no local, outra saiu em rondas pela cidade e pela rodovia.

No km 40 da MT-241, os policiais encontraram um veículo parecido com o que foi flagrado por testemunhas do crime. Ele estava ocupado por duas pessoas. Foi realizada a abordagem, mas nada de ilegal encontrado. Um dos suspeitos afirmou que a arma do crime foi jogada no rio. Ele confessou ainda ter sido o autor do disparo contra a vítima – que foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde com vida.

Policiais constataram que o carro usado pelos bandidos foi furtado. Um dos suspeitos ainda estava com mandado de prisão em aberto. A motivação do crime seria um homicídio ocorrido no último dia do ano em Barra do Bugres.