Um homem foi esfaqueado na noite desta terça-feira (3), em Sorriso, no bairro Jardim Itália. O suspeito – detido pela Polícia Militar – alegou que antes de cometer o crime foi agredido e insultado, e por isso revidou ao desferir um golpe de faca, mesmo sem ter a certeza de que acertaria o rival. A versão informada será investigada.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Sorriso pelos bombeiros. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

De acordo com o soldado PM Martins, foi informado que o homem esfaqueado passou em frente à casa do acusado, fez ameaças e depois retornou ao local com um pedaço de pau. Na briga, o homem acabou sendo atingindo por um golpe de faca.

O soldado BM Viana informou que o homem teve um ferimento no tronco. No momento do socorro, ele estava consciente e com sinais vitais estáveis

À imprensa, o suspeito disse que tudo foi resultado de uma discussão que começou dias atrás. “Tudo aconteceu por uma brincadeira sem graça na lanchonete onde eu trabalhava. Ele me desafiou e me jogou no chão, meteu a porrada e deixou minha testa roxa. Eu fui trabalhar no dia seguinte, e ele estava no local sentado e bebendo, e dando risada na minha cara”, contou, acrescentando que por respeito ao patrão foi embora.

“Todos os dias esse cara passava na frente da minha casa dando risada da minha cara. Foi a gota d’água quando ele passou novamente dando risada de mim e eu sentado na calçada vendo vídeo. Quando eu falei, ‘não desacredita de mim senão o negócio vai ficar feio para você’, ele correu na lanchonete e voltou com o pedaço de pau e eu fui para cima dele e ele me jogou no chão espancando. Eu falei que não queria briga, e pedi para ele não passar mais na frente da minha casa. Ele subiu em cima de mim e me bateu e quando vi tudo aconteceu. Eu não sou culpado. Eu achei que não tinha acertado nada”, contou o suspeito.