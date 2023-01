O dia 6 de janeiro, sexta-feira, será uma data importante para Nova Bandeirantes. O governo estadual, através da SES [Secretaria Estadual de Saúde] irá realizar a licitação do hospital Municipal, obra que representa uma importante conquista e avanço no setor de saúde do município.

O projeto de reconstrução do Hospital Municipal irá receber novos aportes de recursos, através de pleitos do prefeito César Périgo (MDB) feitos ao governador Mauro Mendes e ao secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, que atenderam o pedido do gestor.

O valor do investimento que será licitado é de R$ 7, 2 milhões [Sete milhões e duzentos mil].O prefeito afirma que o hospital será um marco para a população de Nova Bandeirantes.

“É muito importante esta obra. O hospital irá atender a população em várias especialidades e iremos diminuir o deslocamento de pacientes para a Alta Floresta para receber atendimento no Hospital Regional. Uma das prioridades de nosso mandato é fortalecer os investimentos na saúde, para termos mais estrutura de atendimento a nível local. Desta forma, quem será favorecido é nossa população, pois iremos evitar estes deslocamentos, proporcionando ao cidadão ser atendido com mais rapidez em casos de urgências sem precisar sair da cidade”, comenta o prefeito.