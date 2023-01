Um dos veículos envolvidos na batida ficou bastante danificado; ônibus também se envolveu

Um acidente envolvendo cinco veículos na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, deixou ao menos uma pessoa gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (5). A colisão complicou o trânsito no sentido Coxipó-Rodoviária.

Conforme apurou o MidiaNews, o acidente aconteceu às 7h30, próximo à Todimo Home Center, e envolveu um ônibus, um Fiat Uno, um Renault Duster, um Renault Sandeiro e um Toyota Etios. Um vídeo que circula na internet mostra o acidente. Na gravação é possível ver que, com o impacto, o Uno ficou parcialmente destruído.

Os demais veículos aparecem parados no local, sendo um deles também danificado. Por enquanto, não há detalhes sobre a colisão, mas chovia forte no momento, o que pode ter ocasionado a batida. Polícia Militar auxlia o tráfego no local, bem como a Semob. Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito deve investigar a causa do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou um homem, em estado grave, para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).