Após 5 dias desaparecido, José dos Santos, 64, foi encontrado morto com pedaços do corpo dilacerado, na tarde de quinta-feira (5), na zona rural de Santo Antônio de Leverger (34 km ao sul de Cuiabá). O idoso tinha saído para caçar na companhia do cachorro. Há indícios de que ele tenha sido atacado por uma onça.

Conforme o boletim de ocorrência, José que trabalhou no sítio há 3 meses e resolveu sair para caçar na manhã do último domingo (1). Depois disso, ele não foi mais visto, o que causou espanto nos amigos e familiares. Eles se mobilizaram e decidiram procurar a polícia.

De imediato o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, mas foram outros dois trabalhadores que encontraram o idoso caído de bruço a 500 metros da casa em uma região de mata. A vítima estava com os braços dilacerados até a altura do cotovelo. José tinha um facão na cintura ao lado de uma foice, no local havia várias ossadas de animais que também sofreram o ataque da onça.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo.