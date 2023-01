Próximo das 23h da noite de quarta-feira (4) mais um som automotivo que perturbava o descanso de moradores acabou sendo apreendido e o suspeito preso pela Polícia Militar de Juína/MT. O fato aconteceu no bairro Módulo – 06.

Conforme informações apuradas, a vítima, um homem de 37 anos, chamou a polícia relatando que seu vizinho estava com som em volume muito alto e que chegava a atrapalhar seu descanso, que já havia falado com ele sobre o barulho ensurdecedor, mas que era ignorado.

Quando a guarnição chegou no bairro encontrou a vítima em frente à casa onde ocorria a perturbação de sossego alheio, conversou com o dono do som e o orientou para que desligasse devido a reclamação relatada. Após essa comunicação a PM saiu para o patrulhamento noturno.

Lembrando que não é primeira vez que a PM é solicitada para ir nessa mesma residência atender ocorrência dessa natureza, conforme relatos, quando a viatura saía da casa o rapaz ligava o som e aumentava o volume causando incomodo nos vizinhos.

Infelizmente o dono do equipamento mesmo com toda orientação dos policiais ignorou o pedido da PM e de seu vizinho e ligou novamente o som do carro em volume alto, porém, a vítima deslocou até a polícia militar e pediu ajuda novamente.

Guarnições policiais foram até a residência e fizeram a apreensão do equipamento e efetuaram a prisão do suspeito que foi encaminhado à delegacia de polícia.