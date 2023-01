Policiais militares do 12º Batalhão prenderam dois homens, de 36 e 46 anos, e uma mulher, de 39 anos, por formação de quadrilha, receptação e tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (05.01), em Sorriso. Com os suspeitos, a PM apreendeu uma arma de fogo e porções de entorpecentes.

Por volta de 17h50, a equipe do 12º BPM recebeu denúncias anônimas que informaram sobre uma residência onde estaria ocorrendo comércio ilícito de drogas, no bairro Santa Maria. Segundo as informações, o proprietário do local seria integrante de uma organização criminosa.

De imediato, o patrulhamento pela região denunciada foi intensificado, e os policiais foram informados por populares sobre a localização da residência. No local, após uma movimentação suspeita, a PM iniciou procedimento de abordagem ao suspeito, que tentou foragir dispensando algumas porções de drogas, sendo detido rapidamente.

Em revista pessoal ao homem, foram localizadas uma pistola calibre 380 carregada com 12 munições e cinco pedras de pasta base de cocaína. Os policiais militares adentraram a casa e encontraram os outros dois suspeitos, que também foram detidos.

Dentro da residência foram encontradas, ainda, mais 15 pedras da mesma droga, além de 12 porções de maconha, aparelhos celulares e a quantia de R$ 164,00 reais. A equipe ainda localizou diversas ferramentas, que o criminoso afirmou serem de usuários de drogas que deixavam os materiais para quitarem suas dívidas com entorpecentes.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Sorriso, com todos os materiais apreendidos, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.