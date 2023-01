O Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, de Nova Mutum, divulgou um boletim médico com a atualização do quadro de saúde das vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta na madrugada de hoje, na BR-163, que estão internadas na unidade.

De acordo com o comunicado, 3 pessoas estão internadas em estado grave. Segundo o texto, foram encaminhadas ao hospital um total de 53 vítimas, “que receberam atendimento imediato da equipe de plantão”.

“No momento, 15 pacientes permanecem internados na unidade, sendo que 3 pacientes em estado grave, 12 em estado estável e os demais seguem em observação ou seguem ou receberam alta do hospital", diz o texto assinado pelo diretor técnico e diretor administrativo da unidade.

O acidente

O acidente entre um ônibus da viação Novo Horizonte e uma carreta aconteceu na madrugada de sexta-feira (6), no km 550 da BR-163, em Diamantino (208 km a médio-norte de Cuiabá). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 3 pessoas morreram. Aproximadamente 40 passageiros eram transportados no ônibus.

A Reportagem do entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Nova Mutum, que auxiliou na ocorrência. Foi confirmada a morte dos motoristas do ônibus e do caminhão, além de um passageiro, ainda nas primeiras horas da manhã.