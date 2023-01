A Polícia Civil de Colíder está investigando o desaparecimento de Maysa Riana Rodrigues, 13 anos, que ocorreu ontem. A adolescente teria fugido de casa, afirmando que iria morar com umas amigas. A mãe foi atrás mas não localizou mais a garota e está desesperada.

O delegado Breno Houly Palmeira destacou que a equipe está empenhada no caso. Segundo algumas informações, ela foi vista pela última vez nas proximidades do hospital regional. Se alguém estiver com ela, melhor aconselhar para ela voltar para casa, pois abrigar menor sem o consentimento dos pais ou mesmo pensar em ter algum tipo de relacionamento amoroso pode resultar em cadeia.