A vítima tentou fugir correndo, mas foi baleada e não resistiu; a Polícia Civil investiga o crime

Um homem de 28 anos, identificado como Cleilson Caldas Damascena, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (7) em Lucas do Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil do Município, o crime ocorreu na Avenida das Indústrias, onde o corpo da vítima foi encontrado.

Cleilson andava pelo local quando foi abordado pelos criminosos. Ao perceber a aproximação suspeita, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelo atirador. Cleilson foi atingido por diversos tiros e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

A Polícia Civil foi acionada para investigar a dinâmica e motivação do assassinato. Buscas foram feitas, mas o atirador não foi localizado. O corpo de Cleilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).