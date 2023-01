Com o suspeito, que trabalha como guarda privado no município, foram apreendidas duas pistolas 9 mm

Um homem suspeito de comercializar armas de fogo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (05.01), em ação realizada no município de Nova Bandeirantes. O suspeito, que trabalha como segurança privada no município, teria fornecido armas para outro homem, preso em ação anterior.

As investigações que levaram a prisão do suspeito iniciaram após a prisão de outro homem, investigado por maus-tratos de idoso e que foi flagrado em posse de arma de fogo. No interrogatório, o detido alegou que as armas encontradas em sua residência pertenciam ao suspeito que trabalha como guarda na cidade.

Em continuidade as diligências, os policiais da Delegacia de Nova Bandeirantes realizaram buscas pelo suspeito, que foi localizado na região central da cidade. Questionado sobre as armas apreendidas na ação anterior, ele negou que fossem de sua propriedade, no entanto, durante revista pessoal do suspeito foi encontrado com ele, uma pistola 9 mm carregada e municiada.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde apreenderam dentro de um veículo, uma maleta com uma pistola calibre 9 mm, carregada e municiada. Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Nova Bandeirantes, onde após ser interrogado pelo delegado, Marcus Vinícius Ferreira, foi autuado em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo.