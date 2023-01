O acidente entre a GM Montana vermelha e Honda HRV, foi, na manhã de sábado (7), no cruzamento das ruas Gerânios e Paraíso, no bairro Jardim Ibirapuera. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou os dois condutores ao hospital regional.

O sistema de segurança nas proximidades registrou a colisão, quando o HRV seguia pela rua Paraíso, onde no cruzamento com a Gerânios foi atingido na lateral pela Montana. Com o impacto o HRV subiu a calçada e atingiu uma árvore.

Ambos os veículos ficaram com danos na parte frontal e lateral. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.