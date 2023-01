A Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, por meio da Vigilância Sanitária, alerta sobre o uso ilegal de câmaras de bronzeamento artificial. O setor vem recebendo denúncias sobre o uso deste tipo de equipamento para fins estéticos, o que está proibido no país desde 2009. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56/09 proíbe, além do uso, a importação, o recebimento em doação, aluguel e a comercialização destas máquinas.

A Vigilância Sanitária registrou um aumento de denúncias sobre a existência desse tipo de prática no município, incluindo denúncia de pessoas que sofreram queimaduras corporais decorrentes de sessão de bronzeamento artificial. Nesta sexta-feira (06), três equipamentos tipo “paredões” foram interditados.

“Com a chegada do verão, aliado ao período de chuvas na nossa cidade, as pessoas procuram estes tratamentos estéticos por não precisarem se submeter ao sol ou necessidade de tempo menor de sessão comparado ao bronzeamento natural, mas é de extrema importância que a população saiba que estes equipamentos são proibidos por fazerem mal à saúde. Sendo assim, os locais que fazem estes procedimentos estão atuando clandestinamente e correm o risco de serem interditados”, destaca a coordenadora da Vigilância Sanitária, Nadielle Cruz.

Riscos do bronzeamento artificial

A Anvisa considera que, segundo estudo do IARC-International Agency for Research on Câncer, instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde-OMS, a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos. Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), diversos estudos científicos comprovam os malefícios do uso desses equipamentos. A utilização aumenta o risco de câncer de pele – que é o campeão em ocorrências no Brasil –, incluindo o melanoma, que, embora mais raro, é o que oferece risco maior de metástase e morte.

A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, devidamente registrados, destinados a tratamento médico ou odontológico.