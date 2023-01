O delegado de Colniza, Giuliano Bertucini, pediu um exame à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para descobrir se a jovem Robertha Holander, de 21 anos, foi abusada sexualmente antes de ser morta por Melquesedeque Rodrigues Barboza. Ela foi assassinada a facadas por não corresponder relacionamento desejado pelo agressor.

Robertha foi encontrada morta no dia 28 de dezembro na MT-418, em Colniza após ter desaparecido no dia anterior. Na ocasião, os policiais encontraram a mulher com facadas nas costas e sem as roupas. Por este motivo, o delegado requereu um exame que deve apontar se a vítima sofreu abusos antes de ser morta.

Foi informado que a requisição da perícia chegou na quinta-feira (5).



Entenda o caso



Melquesedeque foi visto com a vítima no dia 27 de dezembro, um dia antes do corpo ser encontrado. Após cometer o crime, o assassino fugiu para o estado do Amazonas. Já no dia 31 de dezembro, a Polícia Judiciária Civil de Nova Aripuanã informou que o homem foi localizado sem vida, próximo a uma região de mata.

O corpo foi encontrado por pessoas que passavam no local. A autoridade policial informou que a família de Melquesedeque também confirmou que ele seria responsável pelo assassinato.