Um caminhoneiro morreu após o veículo de carga, que ele dirigia, tombar na BR-364 em Rondonópolis (218 km de Cuiabá), na tarde desse domingo (08). Outras duas carretas bateram contra o veículo tombado, mas os motoristas não se feriram. Segundo a Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, o acionamento ocorreu às 16h51 para atendimento de um acidente no km 220 da rodovia, onde a pista é duplicada.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para dar apoio ao atendimento. O corpo do motorista que morreu no local precisou ser retirado do meio das ferragens. Informações iniciais dão conta que a carreta Scania branca perdeu o controle e tombou na pista e foi atingida por outros dois veículos de carga.

Os motoristas dos outros veículos saíram ilesos e assinaram termo de recusa de atendimento. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para os trâmites necessários para a liberação do corpo da vítima.