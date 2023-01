Um homem de 45 anos de idade foi assassinado a golpes de faca no bairro Padre Duílio no fim da noite deste domingo (08.jan) no município de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. A Polícia Militar esteve atendendo a ocorrência e isolou a cena do crime.

Segundo as primeiras informações, uma briga familiar foi o que causou esse homicídio violento na rua Cerejeira. De acordo com os envolvidos, Irondy Rodrigues teria pego uma faca e ameaçado a esposa dele quando o filho da mulher e o irmão dela acabaram intervindo, e houve uma briga que terminou com a vítima atingida com pelo menos três golpes, sendo um nas costas.

O enteado dele permaneceu no local dos fatos em primeiro momento disse que não desferiu os golpes de faca no padrasto, no entanto, todas as informações serão apuradas pela equipe da Polícia Judiciária Civil. A PM informou que diligenciou até a casa do outro envolvido na briga, porém ele não foi localizado.

Conforme a polícia, Irondy Rodrigues foi atingido pelos golpes em frente a sua casa e tentou se defender e correu, mas caiu cerca de 100 metros em frente a uma outra residência e morreu. A discussão teria começado uma quadra antes de onde ocorreu o homicídio. O Samu foi chamado e constatou o óbito do homem, mas teve que encaminhar para a UPA 24 horas a filha da vítima assassinada que passou mal ao ver o pai morto.

A Polícia Civil e a Politec estiveram presentes realizando o trabalho de apuração e investigação colhendo provas para seguir com as diligências. A motocicleta da vítima estava com muito sangue, ou seja, a polícia acredita que ele foi golpeado quando estava em cima da moto.

Após exame de local de crime o corpo foi removido pelo IML, onde passará por necropsia. A Polícia Civil segue com as investigações.