A ponte localizada km 691 da BR-163 na divisa de Lucas do Rio Verde e Sorriso foi incendiada, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente, porém a estrutura ficou comprometida e esta interditada na manhã desta segunda-feira (9), para vistoria.

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Francisco Elson, afirmou que uma equipe engenheiros já deram início as avaliações para que em breve a rodovia seja 100% liberada com segurança.

"Nós estamos agora com o sistema para e siga principalmente em Lucas, estamos aí com uma equipe de engenheiros da Rota Oeste e de outras empresas que prestam serviço para fazer uma avaliação técnica, precisa, com objetivo de trazer mais segurança, vamos dar a segurança a esses profissionais para que possam realizar o seu trabalho. Logo teremos informações precisa e com grande com a grande torcida de que possamos aí liberar 100% das rodovias", pontuou.

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ofício à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso (PF/MT) solicitando que, em caráter de urgência, realize todas as ações possíveis para desbloquear a rodovia BR-163 e outras vias federais que tenham sido obstruídas em atos antidemocráticos no estado.