Adryann Manoel Souza Lima, 21, foi executado com 11 tiros na noite de domingo (8), em Peixoto de Azevedo. O responsável pelo crime fugiu e até o momento não foi identificado. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 20h30 para atender uma denúncia de homicídio na rua Comércio.



Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída sob o solo ao lado de uma motocicleta, sua mãe também já estava presente sentada no asfalto chorando compulsivamente.

Testemunhas não souberam relatar quem seria responsável pelos 11 disparos que tirou a vida de Adryann. Até o momento não há informações sob a motivação do homicídio.



A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo, que posteriormente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.