As rodovias federais e estaduais em Mato Grosso seguem sem registros de bloqueios e interdições na tarde desta segunda-feira (09.01). A informação é do Gabinete de Gerenciamento de Crise, formado por representantes das forças de segurança do Estado, que monitora as manifestações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, continuam monitorando e realizando policiamento nas rodovias, a fim de evitar novas interdições e garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos.

Já a ponte sob o Rio Verde, no município de Lucas do Rio Verde, que foi alvo de crime contra o patrimônio público por parte de manifestantes, passa por perícia para, entre outras medidas, avaliar as condições de segurança para a trafegabilidade. A ação é realizada pela Defesa Civil Estadual, Agência Nacional do Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e peritos da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros do Estado.

O Gabinete de Crise é composto pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e Identificação Técnica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e órgãos de inteligência.