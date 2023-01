Uma mulher bêbada resolveu tirar um cochilo no meio da avenida na Ulisses Pompeu de Campos, uma das mais movimentadas e perigosas vias em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá). O caso foi registrado pela Guarda Municipal por volta de 6h da manhã deste domingo (8).

De acordo com relato de testemunhas, a mulher embriagada, acabou se desequilibrando da motocicleta Honda Biz de cor vermelha que conduzia e caiu no meio da avenida, ao passar sobre um quebra-molas. Como estava extremamente bêbada após cair, a mulher resolveu tirar um cochilo no meio da pista.

Aparentemente ela não sofreu qualquer lesão, mas como ficou estirada sobre o chão e imóvel, despertou atenção de populares e outros motoristas que trafegavam pela região. Com isso, mediante a suspeita de que a mulher pudesse estar ferida, populares acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Minutos depois, o sono profundo da mulher foi interrompido pela chegada dos socorristas.

Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, aparentemente sem ferimentos. A motocicleta foi retirada da pista por familiares da mulher. Como não houve flagrante de embriaguez na condução a mulher não foi autuada pela Polícia Civil.