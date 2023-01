No início da manhã desta segunda-feira dia 09, um idoso de 65 anos de idade sofreu fortes ataques de um cão da raça Pit Bull, enquanto fazia sua caminhada matinal na pista ao redor da Lagoa Da Garça.

De acordo com informações apuradas, o senhor R.J.L realizava mais uma de suas costumeiras caminhadas na pista, quando se deparou com um cão da raça Pit Bull de cor marrom, que o atacou deixando vários ferimentos nos braços e tórax. No intuito de se defender da fúria do animal, a vítima fez uso de um canivete que estava em um dos seus bolsos e atingiu o cão no pescoço, que logo cessou o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com o idoso ferido, e o Serviço De Atendimento Móvel De Urgência foi acionado e a vítima encaminhada para a Unidade De Pronto Atendimento (UPA) 24 horas onde recebeu atendimentos médicos.

O corpo de bombeiros da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) foi acionado e localizaram o animal em uma rua próximo do local onde ocorreu os fatos, e o recolheram levando para o pátio da companhia com apoio dos policiais militares.

Um boletim do ocorrências foi registrado e o caso foi repassado para a polícia judiciaria civil para que providencias sejam tomadas.