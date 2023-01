Um condutor de veículo levou um grande susto quando abriu o capô do seu carro e encontrou uma cobra de quase um metro de comprimento. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira, em Colíder. Ele percebeu um barulho estranho e parou o veículo às margens da MT-320 para verificar se era um problema mecânico.

Encontrou a cobra, da espécie jiboia, enrolada no meio do motor. Não se sabe por quanto tempo ela "viajou" como passageira clandestina no veículo. O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado e realizou a captura da serpente, que foi solta em seu habitat natural.